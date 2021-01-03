На что поднимут цены и чем компенсируют расходы бюджета против COVID-19

С нового года дорожает алкоголь, табак и билеты на ж/д транспорт. Установлены новые акцизы на алкогольную и табачную продукцию, будут действовать минимальные цены. Увеличиваются тарифы на жд перевозки.

Табачные изделия

По инициативе Министерства финансов рост бюджетных расходов по борьбе с коронавирусом решили компенсировать за счет увеличения акциза на сигареты с 4% до 20%.

Ставки акцизов на табачные изделия вырастут: на сигареты и папиросы - 2359 рублей за 1 тысячу штук вместо 1996 рублей, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку вместо 50 рублей.

В Министерстве финансов прогнозировали, что такое повышение приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей.

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина напомнила, что налоговые меры, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и мирового опыта, — самые эффективные в борьбе с табаком.

Также в Министерстве отметили, что на фоне повышения акцизов потребление табака в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.

Спиртные напитки

Акцизы на алкоголь увеличатся в пределах инфляции. Минимальная стоимость 0,5 л водки — 243 рублей (+13 рублей); 0,5 л коньяка — 446 рублей (+13 рублей); 0,75 л игристого вина — 169 рублей (+5 рублей).

Проезд на железнодорожном транспорте

С 1 января увеличивается стоимость железнодорожных билетов на 3,7% для пассажиров плацкартных и общих вагонов, а также для СВ, купе и люксов.