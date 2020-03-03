На Динском пивоваренном заводе жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудник Динского пивоваренного завода обратился в “РВС” с жалобой на то, что с середины февраля задерживают заработную плату. “Кому 3, кому 5 тысяч рублей выдали. И выживайте на них как хотите. А почти у всех маленькие дети”, - говорит обратившийся.

Чтобы прояснить ситуацию, журналист связалась с генеральным директором Динского пивоваренного завода. Дмитрий Грец рассказал следующее: “Предприятие работает стабильно. Ввиду высокосезонности бизнеса в межсезонье (которое как раз сейчас и есть) бывают задержки по заработной плате - 1-3 дня. Но они всегда “выравниваются” с наступлением сезона. Данная ситуация не является системной. Мы стараемся сохранить коллектив, для этого не увольняем рабочих даже в то время, когда физической потребности в них нет. Всегда идем сотрудникам навстречу. Сейчас у нас работает 41 человек”.