На Динской район обрушатся 25-градусные морозы?
Прогнозы погоды на месяц для Динского района неутешительны. По данным ресурса Гисметео, с 4 декабря в нашем районе установятся минусовые температуры. 9-12 декабря они составят 19-25 градусов ниже нуля! С 13 декабря резко потеплеет и пойдут дожди.
Журналист «РВС» обратился в Краснодарский гидрометцентр, чтобы выяснить, действительно ли уже в декабре у нас установятся сибирские морозы.
«Наш центр дает прогнозы на три дня, максимум — на неделю. Сказать о том, что в середине декабря будут сильные морозы, пока нельзя. Дело в том, что циклонические образования держатся 5-7 дней, именно на это время и можно спрогнозировать погоду. Сейчас образуются еще три циклона, но какой они будут силы, когда они до нас дойдут, пока ответственно сказать невозможно".
Как стало известно «РВС», по данным долгосрочного прогноза Гидрометцентра России на отопительный период, температура в Динском районе в зимние месяцы будет близка к норме.
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