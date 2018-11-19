На Динской район обрушатся 25-градусные морозы?

Прогнозы погоды на месяц для Динского района неутешительны. По данным ресурса Гисметео, с 4 декабря в нашем районе установятся минусовые температуры. 9-12 декабря они составят 19-25 градусов ниже нуля! С 13 декабря резко потеплеет и пойдут дожди.

Журналист «РВС» обратился в Краснодарский гидрометцентр, чтобы выяснить, действительно ли уже в декабре у нас установятся сибирские морозы.



