На грузинской свалке вылупились сотни цыплят

Нетипичное событие произошло в грузинском городе Марнеули. Дело в том, что сотрудники местной птицефабрики выбросили, как они думали, испорченные яйца. А под теплым солнцем для эмбрионов цыплят создались благоприятные условия — они успешно сформировались, и, в итоге, на свет вылупились сотни желтых пищащих малышей.

Тимур Абазов — мэр Марнеули отметил, что цыплята сумели добежать от свалки до центра города. Многие жители решили приютить птиц у себя.

Сейчас в соцсетях активно распространяется видео с маленькими бегущими желтыми комочками.