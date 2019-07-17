На каком этапе находится строительство детсада в Новотитаровской?

Продолжается возведение детского сада на 200 мест в станице Новотитаровской.

Как сообщает глава администрации Динского района Евгений Пергун в личном аккаунте в социальных сетях, уже ведутся работы по устройству плиты перекрытия, отделка цокольной части здания, монтаж инженерных сетей.

Также строители приступили к устройству теневых навесов для будущих прогулок детворы. Кроме того, на объекте появился забор.