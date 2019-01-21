На Белевцах судебные приставы арестовали частный самолет

Хозяин самолета Alpha Trainer задолжал банку крупную сумму денег. Савеловским судом Москвы вынесено решение о взыскании с неплательщика имущества, которое находится в залоге у кредитной организации.

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В отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара поступил исполнительный документ. Было возбуждено исполнительное производство.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю сообщает: «Первоначальная информация о том, что воздушное судно находится на площадке «Свободный» поселка Афипского, оказалась не соответствующей действительности. Повторный запрос приставов в Федеральное агентство воздушного транспорта позволил установить новое место базирования самолета уже в Динском районе Краснодарского края на хуторе Белевцы. Немедленно туда было направлено постановление об ограничении должника и иных третьих лиц в специальном праве на управление воздушным судном».

Судебный пристав вместе с владельцем посетили аэродром, где самолет, находящийся в залоге, был арестован и оставлен на ответственное хранение без права использования.

«Хранитель предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»)», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Самолет будет возвращен должнику в том случае, если он погасит необходимую сумму.