На Кирпичной в Динской сбили женщину

2 декабря в 16:10 в Динской сбили пешехода. Водитель «Ауди» ехал по Кирпичой со стороны Красной в сторону Коммунальной. Не выбрав безопасную скорость, он наехал на женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она ушибла левую голень. Доставлена в Динскую ЦРБ. Ей назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Пешеходы, перед тем как пересекать проезжую часть, убедитесь в безопасности своих действий!», – обратился начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.