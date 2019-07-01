На кого пойти учиться в Динском районе?
Вот и отгремели выпускные в школах. Сейчас молодые люди стоят перед серьезным выбором — будущей профессии.
В нашем районе всего одно заведение, где получают среднее профессиональное образование, — Динской механико-технологический техникум.
В этом году за счет средств бюджета по очной форме можно поступить на одну из следующих профессий:
мастер общестроительных работ (50 человек);
мастер отделочных строительных работ (25 человек);
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (25 человек);
автомеханик (25 человек);
машинист крана (крановщик) (50 человек).
Данная программа подготовки квалифицированных рабочих служащих предполагает период обучения 2 года 10 месяцев.
Также в техникуме можно получить образование по программе подготовки специалистов среднего звена:
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
технология продукции общественного питания;
строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
сварочное производство.
Срок обучения по данным специальностям — 3 года 10 месяцев.
Для того чтобы поступить в техникум, абитуриентам необходимы следующие документы:
Заявление.
Документ об образовании.
Паспорт или свидетельство о рождении (копия).
Приемная комиссия работает в будние дни с 8.00 до 15.00.
Телефон 8 (86162) 6-39-50.
Зачисление в техникум проводится без вступительных экзаменов по конкурсу аттестатов.
Обучающиеся имеют стипендию, бесплатное питание и отсрочку от службы в армии.
Начало занятий 1 сентября 2019 года.
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