На кого пойти учиться в Динском районе?

Вот и отгремели выпускные в школах. Сейчас молодые люди стоят перед серьезным выбором — будущей профессии.

В нашем районе всего одно заведение, где получают среднее профессиональное образование, — Динской механико-технологический техникум.

В этом году за счет средств бюджета по очной форме можно поступить на одну из следующих профессий:

мастер общестроительных работ (50 человек);

мастер отделочных строительных работ (25 человек);

сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (25 человек);

автомеханик (25 человек);

машинист крана (крановщик) (50 человек).

Данная программа подготовки квалифицированных рабочих служащих предполагает период обучения 2 года 10 месяцев.

Также в техникуме можно получить образование по программе подготовки специалистов среднего звена:

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

технология продукции общественного питания;

строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

сварочное производство.

Срок обучения по данным специальностям — 3 года 10 месяцев.





Для того чтобы поступить в техникум, абитуриентам необходимы следующие документы:

Заявление. Документ об образовании. Паспорт или свидетельство о рождении (копия).

Приемная комиссия работает в будние дни с 8.00 до 15.00.

Телефон 8 (86162) 6-39-50.





Зачисление в техникум проводится без вступительных экзаменов по конкурсу аттестатов.

Обучающиеся имеют стипендию, бесплатное питание и отсрочку от службы в армии.





Начало занятий 1 сентября 2019 года.