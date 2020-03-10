На кольце около Васюринской столкнулись две грузовые машины



“На выезде из станицы на кольце жесткое ДТП. Две фуры. Перекрыт проезд на Динскую”, - сообщил 8 марта житель Васюринской в одном из местных чатов.



“РВС” сделала запрос в ГИБДД Динского района.



Там сообщили, что это произошло примерно в 16.00 на автодороге “Краснодар - Кропоткин - гр.Ставропольского края" 29 км + 800 м. Водитель, управляя грузовым автомобилем “ДАФ” с полуприцепом, не справился с управлением и врезался в КАМАЗ с полуприцепом, который стоял на обочине. Пострадавших в ДТП нет.

"Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим и требования правил дорожного движения. Исключите опасные маневры на дороге, помните о собственной безопасности", - напомнил заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.