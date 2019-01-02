На конкурсе елок выбрали победителя

Рядом со зданием районной администрации все жители и гости района могут увидеть очень креативные елки, которые принимали участие в конкурсе.

30 декабря 2018 года в 14.00 часов завершилось открытое интернет-голосование #елка2019динская.

С небольшим отрывом победила елочка ИП Велигура О.Н. «Грузоперевозки и логистика», набрав 78% голосов (в центре на фото).

Награждение участников состоится 13 января 2019 года на Фонтанной площади станицы Динской на празднике, посвященном Старому Новому году.