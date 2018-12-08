На коррупцию в Динском районе стали жаловаться чаще

К Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в следственном отделе по Динскому району СУ СК России по Краснодарскому краю проведен анализ работы по данному направлению.

В 2018 году в следственный отдел поступило 11 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, что на 4 больше, чем в прошлом году.

По результатам их рассмотрения возбуждено 9 уголовных дел, что на 4 больше по сравнению с 2017 годом. Так же как и в прошлом году, вынесено 2 решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В производстве находилось 12 уголовных дел анализируемой категории, что в два раза превышает прошлогоднюю статистику.

По результатам расследования 4 уголовных дела направлено прокурору, после чего в суд, в 2017-м таких дел было 5.

В настоящее время в производстве следователей отдела находится 3 уголовных дела коррупционной направленности, которые в ближайшее время планируется окончить направлением в суд.

«Характерным примером является уголовное дело, обвиняемой по которому являлась бывший начальник общего отдела администрации Старомышастовского сельского поселения, – рассказывает заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин. – Она за взятку в виде денег на сумму 20000 рублей выдала знакомой жительницы станицы Старомышастовской заведомо подложный официальный документ – выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок. Тем самым она совершила два преступления – получение взятки и служебный подлог. Бывший начальник общего отдела администрации Старомышастовского сельского поселения признана виновной Динским районным судом по ч. 3 ст. 290 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. В связи с полным признанием вины ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

На основании вышеуказанного подложного официального документа жительница ст. Старомышастовской зарегистрировала за собой право на земельный участок, который ей не принадлежал, тем самым совершила его хищение. Данная гражданка также была привлечена к уголовной ответственности за мошенничество и осуждена Динским районным судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 50000 рублей.

Также хотелось бы добавить, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением в деятельности следственного отдела по Динскому району. Граждане, которым стало известно о фактах коррупционных проявлений либо которые сами стали жертвами нечистых на руку должностных лиц, могут в любое время обращаться в следственный отдел по Динскому району с соответствующим заявлением».