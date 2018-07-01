На Краснодарский край обрушился град. Пострадали машины, дома.

Вчера, 30 июня, на Краснодарский край обрушился ливень с градом. Серьезно пострадал Тимашевский район, также стихия затронула Кореновский, Павловский и Брюховецкий районы. Сначала поднялся шквалистый ветер, после чего посыпались крупные льдины. Пока неизвестно какой ущерб причинен жителям.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в Тимашевском районе повреждено более 1,4 тысяч довмовладений, кровля пяти социально-значимых объектов.

Сегодня, 1 июля, восстанавливали социально-значимые объекты. В населенных пунктах возобновили подачу электроснабжения. Со 2 июля будут восстанавливать дома людей.

Сейчас активно проводят подворовые обходы, чтобы оценить ущерб, после чего определят размер компенсации.

«Развернуты пункты временного пребывания людей, на месте работают бригады медиков. В устранении последствий стихии в районах задействовано более 300 человек, 71 единица техники. Также в десяти муниципалитетах, по предварительным подсчетам пострадало около 50 тысяч гектаров сельхозугодий, ведется оценка ущерба», - уточняет пресс-служба администрации края.



