На Красной в Динской продолжилась реконструкция

Сейчас подрядная организация ДСУ-1 приступила к ремонту асфальтобетонного покрытия.

В данный момент укладывают асфальт на съездах с улицы Красной (в том числе на пересекающих улицах).

Также фрезами срезается старый асфальт с проезжей части.

Затем начнут выравнивать и устраивать нижние слои покрытия. Как сообщил журналисту «РВС» представитель подрядчика, эти работы займут примерно месяц.

Следующим этапом станет нанесение верхнего покрытия. На него понадобится около полутора месяцев.

Заменят асфальт по всей длине улицы Красной.

Перекрытие движения транспорта будет осуществляться поквартально.

Сейчас работы ведутся на участке Гоголя – Линейная.