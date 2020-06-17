На Кубани аграрии Динского района одни из первых начали собирать урожай

В Динском районе начали убирать озимый ячмень. Аграрии муниципалитета – одни из первых в Краснодарском крае, кто к этому приступил.

Первые 105 га обмолотил агрохолдинг “Васюринский”. Собрано 420 тонн зерна при урожайности 40 ц/га.

В 2020 году под ячмень отведено 4147 га озимого клина.

Также идет уборка овощного горошка. Аграрии ИП Бабанский К. В. и ООО “Агрофирма “Кубань” уже собрали около 2000 тонн при урожайности 78 ц/га.

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