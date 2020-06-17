На Кубани аграрии Динского района одни из первых начали собирать урожай

На Кубани аграрии Динского района одни из первых начали собирать урожай

На Кубани аграрии Динского района одни из первых начали собирать урожай

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6 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОзимые поляПоля Динского районаСельское хозяйство в Динском районеУрожай 2020

В Динском районе начали убирать озимый ячмень. Аграрии муниципалитета – одни из первых в Краснодарском крае, кто к этому приступил.

Первые 105 га обмолотил агрохолдинг “Васюринский”. Собрано 420 тонн зерна при урожайности 40 ц/га.

В 2020 году под ячмень отведено 4147 га озимого клина.

Также идет уборка овощного горошка. Аграрии ИП Бабанский К. В. и ООО “Агрофирма “Кубань” уже собрали около 2000 тонн при урожайности 78 ц/га.

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