На Кубани будет виден яркий метеорный поток в ночь с 8 на 9 октября

В ночь с 8 на 9 октября 2018 года жители Кубани смогут увидеть пик метеорного потока Дракониды. Поток состоит из мельчайших частичек, отколовшихся от кометы 21Р/Джакобини-Циннера.

Интенсивность звездопада различается в разные годы, но в этом году ожидается повышенная плотность падающих звезд. Все потому, что комета подошла на максимально близкое расстояние к Земле, и число частиц, притянутое гравитацией нашей планеты, значительно увеличилось.

Ясная погода позволит в полной мере насладиться удивительным зрелищем.