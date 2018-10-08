На Кубани будет виден яркий метеорный поток в ночь с 8 на 9 октября

На Кубани будет виден яркий метеорный поток в ночь с 8 на 9 октября

На Кубани будет виден яркий метеорный поток в ночь с 8 на 9 октября

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9 часов назад Динской районЗвездопадКраснодарский крайМетеоргый потокНовости Динского района

В ночь с 8 на 9 октября 2018 года  жители Кубани смогут увидеть пик  метеорного потока Дракониды. Поток состоит из мельчайших частичек, отколовшихся от кометы 21Р/Джакобини-Циннера.

Интенсивность звездопада различается в разные годы, но в этом году ожидается  повышенная плотность падающих звезд.  Все потому, что  комета подошла на максимально близкое расстояние к Земле, и число частиц, притянутое гравитацией нашей планеты, значительно увеличилось.

Ясная погода позволит в полной мере насладиться удивительным зрелищем.

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