На Кубани до 21 июля запрещено ходить в лес

Ранее МЧС края из-за сильное жары распространяло экстренное предупреждение.

Позднее министерство природных ресурсов региона подписало указ, согласно которому на Кубани введено ограничение на пребывание людей в лесах.

Причина – пожароопасность при высокой температуре и отсутсвие осадков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, из-за прогноза возникновения ЧС, связанных с увеличением пожаров и другими возгораниями, напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности:

❗️Запрещено разводить костры возле сухой травы и поваленных деревьев. Их нужно организовывать на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метров. После необходимо залить костер водой или засыпать землей.

❗️Необходимо сообщать спасателям о начинающихся пожарах в лесу. Людей поблизости нужно вывести из опасной зоны на дорогу, широкую поляну, к берегу водоема или в поле.

❗️Если человек оказался возле лесного пожара и не может его потушить, нужно покинуть эту зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, необходимо войти в водоем или лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности лучше дышать возле земли, прикрыв рот и нос любой тканью, сложенной в несколько слоев.

❗️Необходимо избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться нужно не спеша, стараясь чаще находиться в тени. Нельзя употреблять алкогольные напитки.

❗️При тепловом поражении необходимо уйти в тень, на ветер, принять душ и медленно выпить много воды.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40.