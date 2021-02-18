Фото: РИА Новости
На Кубани фельдшер добирался к пациенту через снежное поле 2 км пешком
Произошло это в Туапсинском районе, недалеко от поселка Новомихайловского.
На пути в садовое товарищество к больному автомобиль скорой помощи застрял в снегу. Медицинский работник Иван Шеляка, чтобы быстрее помочь пациенту, отправился к нему пешком.
Состояние пожилого мужчины было тяжелым, он задыхался. Об этом в скорую сообщил его сосед.
Идти Ивану пришлось два километра по заснеженному полю. У пациента он заподозрил отек легких. Кислородный баллон, который ему был тогда нужен, находился в машине скорой помощи.
Его ему привезли уже спасатели из «Орленка».
Известно, что сейчас пациент госпитализирован в Новомихайловскую больницу.
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