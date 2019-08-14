На Кубани начали покупать больше иномарок

Почти 5 тысяч импортных автомобилей продано на Кубани в июле 2019 года. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо», этот показатель на 9,8% выше, чем в июле прошлого года.

Краснодарский край вошел в топ-5 российских регионов по объемам реализации иномарок. Вперед Кубани вырвались только Москва (19,8 тысячи машин), Московская область (11,5 тысячи иномарок), Санкт-Петербург (8,1 тысячи автомобилей) и Республика Татарстан (около 6 тысяч авто).

Всего в России в июле 2019 года было куплено 108 тысяч новых иномарок. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Эксперты аналитического агентства отмечают, что самой продаваемой машиной иностранного производства в июле текущего года стала KIA Rio.

Почти 8 тысяч таких машин начали ездить по России. Также у жителей нашей страны в середине лета популярностью пользовались кроссовер Hyundai Creta (почти 6,1 тысяча купленных машин) и Hyundai Solaris (около 5,7 тысячи продаж).