На Кубани объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, 22 и 23 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Оперативный персонал Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго) переведен в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В полной готовности находятся персонал и спецтехника, ведется мониторинг погодных условий. 39 аварийно-восстановительных бригад в составе 183 человек и 87 единиц техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов.

Подготовлены дизельные генераторы на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов. Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС, органами местного самоуправления.

Для информирования населения в случае возникновения технарушений работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). Также сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.