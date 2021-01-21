На Кубани ожидается потепление. Предупреждение МЧС



С 22 января в Краснодарском крае ожидается потепление.

По данным ГУ МЧС, температура воздуха прогреется до + 4, + 8 градусов.

В ведомстве предупреждают, что вероятны подъемы уровней воды в реках, подтопление территорий, нарушение работы ливневых систем, ухудшение видимости в осадках, затруднение в работе транспорта, увеличение количества ДТП, аварии на объектах энергетики и другие неприятности. Будьте внимательны и осторожны.

Из-за потепления тонкий лед на реках может растаять, выходить на него небезопасно.

Так, по данным администрации Динской, 21 января на глубине до 1,5-2 метров средняя толщина льда 7 см, в прибрежной части реки – до 9 см. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см, для автомобиля – 50 см, тракторной техники – 70 см.

Остаются опасными участки по течению рек 1-я и 2-я Кочеты в ст. Динской от ул. Андрея Туркина до ул. Жлобы, от ул. Гоголя до ул. Крайней (Комсомольский парк). Особо опасный участок – река 2-я Кочеты от ж/д моста (Андреевский парк) до ул. Береговой (район центрального пляжа) и ул. Гоголя, а также в районе пос. Украинского.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

01 – единый номер пожарных и спасателей;

101 – единый номер пожарных и спасателей;

112 – единый номер экстренных служб;

8 (861) 268-64-40 – телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

8(86162) 6-12-01 – ситуационный центр муниципального образования Динской район.















