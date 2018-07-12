На Кубани ожидается шторм

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. 12 июля до конца суток ожидаются дожди, грозы с прерывистым ветром до 23 метров в секунду, передает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Также возможен град и подъем рек до неблагоприятной отметки. Пока дождем и не пахнет — в Динской на улице уже стабильные 34 градуса по Цельсию. Небольшой дождь обещают вечером. На данный момент выпадают осадки на небольшой территории черноморского побережья в районе Архипо-Осиповки и Джубги. Также по прогнозам синоптиков с 14 по 18 июля могут пройти ливни с грозами по всему Динскому району. Однако жители должны быть готовы к любому капризу погоды.



В случае непредвиденных ситуаций граждане могут обращаться в Ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефону 8(86162)6-12-51.