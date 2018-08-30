На Кубани стали больше разводиться. А что Динской район?

По сравнению с 2017 годом количество разводов на Кубани увеличилось.

В первом полугодии 2018-го официально разведенных стало больше на 0,5 % (67 пар).

В целом по краю на 1000 свадеб пришлось 758 разводов.

Количество зарегистрированных в загсе браков в январе-июне тоже сократилось. Разница с аналогичным периодом 2017 года составила 1000 пар.

Как же обстоят дела в Динском районе? «РВС» связалась с отделом загс, чтобы узнать: местные жители чаще женятся или же разводятся?

Как нам сообщили специалисты, за 1 полугодие 2017 года зарегистрировано 308 браков. За это же время расторгли официальные отношения 317 пар.

В 2018 году за аналогичный период времени свадеб сыграли на 27 меньше, чем в прошлом году, — 281. А разводов было на один больше — 318.

Как ни печально, Динской район не стал исключением в Краснодарском крае. Разводиться люди стали чаще.