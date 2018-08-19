На Кубани уже получают выплаты за первенца – 9845 рублей

Право на ежемесячное получение этой выплаты имеют граждане, родившие или усыновившие ребенка в этом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, 9845 рублей за первенца получают 5047 граждан. Пособие назначается со дня рождения малыша, если обращение было до исполнения ребенку 6 месяцев. В остальных случаях – со дня обращения.

На такое пособие имеют право семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 16 711 рублей.

Ежемесячные выплаты продлятся до достижения ребенком полутора лет. Но первый период рассчитан на год, а значит после этого необходимо опять подать необходимые документы и заявление.