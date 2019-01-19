На Кубани в 2019 году сохранится поддержка многодетных семей

Ежемесячные денежные выплаты могут получить семьи, где третий или последующий по счету ребенок родился в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года.

На сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края сообщается, что в декабре 2018 года принят Закон Краснодарского края, предусматривающий эти выплаты. Такая мера соцподдержки многодетных семей действует в регионе с 2013 года.

В текущем году размер выплаты составляет 10412 рублей. Выплаты продолжаются до достижения ребенком трех лет.

«На ежемесячную денежную выплату могут претендовать многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал предшествующего обращению за выплатой года. Например, при обращении за выплатой в 2019 году, среднедушевой доход семьи не должен превышать 16777 рублей.

Выплату могут получить исключительно граждане России, жители Краснодарского края и только единожды. При рождении четвертого ребенка, если выплата ранее уже предоставлялась, претендовать на нее еще раз многодетные семьи не могут. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее трех месяцев со дня его рождения. При обращении за выплатой по истечении трех месяцев со дня рождения ребенка она назначается за истекшее время, но не более чем за три предыдущих месяца.

Семьям, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, ежемесячная денежная выплата будет по-прежнему выплачиваться по действующему с 2013 года краевому закону до достижения ребенком трех лет» - говорится на сайте ведомства.