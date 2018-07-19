На Кубани введен режим повышенной готовности

Сейчас все экстренные службы готовятся к внештатным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, до 25 июля в регионе будет действовать режим повышенной готовности, связанный с ухудшением погодных условий.

МЧС сообщает: «По данным Росгидромецентра, 19-20 июля в Краснодарском крае сохранятся ливни с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с, в море возможно формирование смерчей. На реках края и Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды».

В этой связи экстренные службы Кубани ведут круглосуточный мониторинг и готовятся к внештатным ситуациям.

Если вы собираетесь на море, то эта информация будет интересна для вас. Температура воды на черноморском побережье в среднем 25 градусов. Конечно, тепло, но немного смущает вероятность быть подхваченным смерчем. Так что будьте осторожны!