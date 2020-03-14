На Кубани введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вчера, 13 марта, подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ вступит в силу с 15 марта до 1 мая 2020 года.

В связи с этим запрещено проведение:

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий;

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов (курсантов);

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Режим "Повышенная готовность", согласно постановлению, может быть продлен или отменен досрочно.

Со всеми положениями в документе можно ознакомиться на официальном сайте администрации Краснодарского края.