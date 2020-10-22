На Кубани заработают мусороперерабатывающие производства

Вениамин Кондратьев провел совещание по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края.

Уже в половине муниципалитетов Кубани работают региональные операторы, в ноябре в планах определить операторов по оставшимся 23.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, губернатор подчеркнул, что необходимо внимательно относиться к тарифам. Он сказал и о поступающих от людей жалобах на качество уборки и тарифы. В лидерах по претензиям – Краснодар и Ленинградский район.

“Ни одно обращение людей не должно оставаться без ответа. Если мы увидим, что операторы не выполняют условия соглашения, то работать с ними дальше не будем”, – отметил Вениамин Кондратьев.

Далее обсудили поэтапный переход муниципалитетов на раздельный сбор мусора. Эта система в будущем позволит перерабатывать до 60 % отходов. Города и районы уже устанавливают контейнеры для пластика.

Говорили и о мусороперерабатывающих производствах. Губернатор сделал акцент на том, что участки для них и полигонов для размещения неперерабатываемой части должны отвечать требованиям экологической безопасности и не вызывать нареканий у местных жителей.

Сейчас обсуждается ряд соглашений с инвесторами о создании высокотехнологичных перерабатывающих производств.

В течение 2023 года введут новые объекты. Выделены бюджетные средства для разработки проектной документации по рекультивации свалок, в том числе в Динском, Белореченском районе и в Горячем Ключе.