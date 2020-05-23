На Кубани завершается учебный год для учеников 5-8 классов

268 тысяч кубанских подростков уходят на каникулы. Учебный год в крае завершается поэтапно в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения. Решение было принятно в целях профилактики распространения коронавируса.

Сначала на каникулы ушли ученики начальных классов. Дистанционное обучение для них завершилось 15-16 мая, с 18 мая, по желанию родителей, были организованы занятия по внеурочной деятельности также в дистанционной форме.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в зависимости от продолжительности учебной недели 22-23 мая заканчивают программу учащиеся 5-8 классов. Десятиклассники будут учиться до 29-30 мая, 9-ые и 11-ые классы - до 5 июня.

В краевом минобрнауки работают «горячие линии» по вопросам, связанным с дистанционным обучением. Телефоны для общеобразовательных организаций 8 (961)581-90-68, 8 (861) 298-25-91.

По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах:

8 (918)069-65-86, в 11-х классах: 8 (918)189-99-02.