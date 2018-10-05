ДТП на М-4

4 октября примерно в 20.20 на М-4 «Дон» произошло ДТП. Об этом «РВС» сообщили подписчики.

«На М-4 между Динской и Новотитаровской по направлению в сторону Краснодара произошло ДТП. Много полиции», - написали нам очевидцы.

Пока «РВС» узнала следующее.

В ГИБДД рассказали, что на средней полосе проезжей части стоял сломавшийся в пути автомобиль без выставленного аварийного знака. Рядом с ним находились люди. В попутном направлении двигался транспорт. Один автомобиль успел увернуть и не задеть их, следующее за ним авто врезалось в припаркованную машину. В результате ДТП на месте погибла 55-летняя женщина, один пострадавший доставлен в Динскую ЦРБ.

Обстоятельства ДТП уточняются.