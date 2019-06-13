На М-4 «Дон» после ДТП загорелся автомобиль

13 июня 2019 года в 6.40 на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП.

Водитель, управляя автомобилем "Опель", двигался из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону. Он не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с впереди движущимся ВАЗ-2106.

После этого отечественное авто отбросило на металлическое ограждение, и оно загорелось.

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗа. Она доставлена в Динскую ЦРБ.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.