На Международном конгрессе педиатров обсудили важные вопросы

16-18 февраля 2018 года в Москве прошел 20 конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии». Около 10 тысяч педиатров посетили мероприятие, 203 из них – из края. Представителем от Динской «ЦРБ» на конгрессе была заместитель главного врача по детству и родовспоможению Галина Мадгазина.

В приветственном слове министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой было сказано: «Конгресс – одно из наиболее значимых научно-практических медицинских мероприятий в российском здравоохранении, принимающих ведущих отечественных и зарубежных специалистов отрасли. В этом году в центре внимания участников актуальные тенденции и перспективы развития педиатрической службы в России».

На конгрессе рассматривались основные вопросы педиатрии, такие как «Иммунопрофилактика инфекционных болезней в педиатрии, семейная иммунопрофилактика», «Питание здорового и больного ребенка», «Оказание медицинской помощи детям в общеобразовательных организациях (школьная медицина)», а также «Международное сотрудничество в сфере охраны здоровья детей».

Галина Мадгазина рассказала о некоторых темах, обсуждаемых на конгрессе. Так например, делался акцент на увеличении числа заболевших корью. «Существует эффективная вакцина от кори, и если раньше эта инфекция считалось управляемой, люди практически не болели, то сейчас показатель заболеваемости вырос. Эта проблема связана прежде всего с увеличившимся количеством отказов от прививки. Обязательно надо проходить вакцинацию и ревакцинацию, а при контакте с корью прививать и взрослых в том числе», – поясняет заместитель главного врача по детству и родовспоможению Динской ЦРБ.

Кроме того, отмечался спад заболеваемости вирусными инфекциями.

В отдельном блоке говорилось о питании детей, в основном малышей до года. Медики однозначно заверяют: грудное вскармливание – это преимущество, необходимо как можно дольше кормить младенцев грудным молоком.

Что касается детей постарше, их питание должно быть правильным и сбалансированным. В осенне-зимний период рацион должен содержать фрукты и овощи, чтобы организм получал достаточное количество витаминов. Если ребенок болеет, необходимо повышать питьевой режим, это касается и взрослых. В сутки необходимо употреблять до 1,5-2 литров воды. Имеется в виду только чистая вода – минеральная без газа, бутилированная, кипяченая.

Европейские представители, например, из Швеции, делали упор на том, что медицина должна быть профилактически направленной. «Любой человек должен следить за питанием, образом жизни и обращаться к врачу не только во время плохого самочувствия, но и в целях профилактики. Положена диспансеризация – значит проходить ее надо вовремя», – подчеркивает Галина Мадгазина.

Так, в некоторых странах расписан календарь на год. Например, в январе необходимо проходить терапевта, а в марте – хирурга, но здесь люди довольно серьезно относятся к таким профилактическим осмотрам. Если взрослый гражданин пропускает этот визит, ему грозит штраф.

Галина Мадгазина отметила, что практически в каждом выступлении красной нитью прошла мысль об усиленной работе по сокращению показателя детской смертности. Сейчас установлено, что он снижается. По России этот показатель установлен на отметке 5,5 промиллей*, по ЮФО – 5,1, в Краснодарском крае – 4,3.

Также отмечалось, что большое внимание нужно уделять школьной медицине – организации профосмотров и диспансеризации. Так, если в нашем крае эта практика довольно развита, то в некоторых регионах такой сегмент практически отсутствует.

В целом Галина Мадгазина заметила, что это был довольно информативный и продуктивный конгресс, на котором была возможность услышать мнение специалистов с мировым именем по многим вопросам.

На фото Галина Мадгазина, директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Баранов, председатель Исполнительного комитета общественной организации «Союз педиатров России» Лейла Намазова – Баранова (крайняя справа).

Справка

* Относительный показатель, или коэффициент младенческой смертности выражается обычно в промилле (‰) и обозначает количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за один год; гораздо реже используются коэффициенты в расчёте на 100 или 10 000 новорожденных.



