На Новый год Настя желает получить игрушку пони

Сегодня, 29 октября, журналист встретилась с третьим участником традиционной новогодней акции «РВС». Это 6-летняя Анастасия Орос. Живет девочка в Динской. В 4 годика невролог поставил ей диагноз — моторная алалия. Дети с таким заболеванием понимают обращенную в их адрес речь, но четко ответить на нее самостоятельно затрудняются. Если говорить научным языком, то это системное недоразвитие экспрессивной речи (активных устных высказываний).

Анна — мать ребенка, рассказала, что изначально она не обращала внимания на речь дочки, так как самые первые слова «мама» или «папа» девочка произносила просто. Когда стала взрослеть, диагноз проявлялся все сильнее.

Ходить Анастасия тоже начала поздно. На тот момент ей было чуть больше полутора лет.

«И то, ходила только по асфальту или плитке. По неровностям боялась, был стресс», - прокомментировала мать.

Что касается болезни, то, что именно послужило ее причиной, по словам родительницы, никто точно не знает. Есть две версии: ошибка врачей или наследственность. Анна все же больше придерживается второй, так как ее первый ребенок тоже имеет проблемы с речью.

В общении с дочерью у мамы иногда возникают трудности, она не всегда понимает, что девочка хочет сказать. Со сверстниками Анастасия общается хорошо, ходит в детский сад в специальную логопедическую группу, там проблем с речевым взаимодействием не возникает.

Мать отмечает, что характер у девочки непростой: она требовательная, но в то же время послушная. Что попросишь — сделает. Учится писать, обводит по контуру буквы и цифры, раскрашивает рисунки охотно.

Кроме этого, каждый вторник и четверг Настя ходит на гимнастику. Любит животных. Дома у ребенка две кошки, собака, морская свинка и рыбки.

В подарок от Деда Мороза и Снегурочки девочка мечтает получить розовую мягкую игрушку пони из мультфильма «My Little Pony»

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Насти, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону

8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к ребятам и поздравят их с Новым годом.