На Новый год Деду Морозу Сара загадала планшет для просмотра мультфильма

На Новый год Деду Морозу Сара загадала планшет для просмотра мультфильма

На Новый год Деду Морозу Сара загадала планшет для просмотра мультфильма

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4 часа назад Акция РВСГазета РВСДинскаяДинской районНовогодняя акция РВСНовости Динского районаОсобенные дети

Участником традиционной новогодней акции «РВС» стала и 11-летняя Сара Андрукович. Живет она в Динской. У неё аутизм. 

Мама Тамара рассказала, что первый симптом явно проявился в три с половиной года. Сара пошла в садик, все было нормально. Но по словам матери, девочка, по сравнению с другими ее детьми (а у неё их семь), была слишком тихая. Всегда играла сама по себе, произносила какие-то звуки, но особо не разговаривала.

Одной январской ночью дочка не спала, постоянно ходила и что-то говорила на своём языке. Родители тогда подумали, что это от насыщенных дней, просто перевозбудилась. 

А потом, как-то раз она сидела в комнате,  играла с детьми и вдруг начала орать истерическим таким криком, психовать, такого никогда не происходило. И выдрала себе клок волос. Дети перепугались, потому что она всегда спокойная была. Когда кто-то приходил, ее не слышно было никогда. Это первое проявление диагноза, которое нас серьезно насторожило. 
Тамара Андрукович, мама Сары

Невролог родителям тогда сказал, что, возможно, это связано с испугом от новогодних суеты и салютов. 

Позднее причину пытались выявить в детском диагностическом центре, там ставили разные диагнозы, каждый был под вопросом. Из-за того, что конкретно ничего не говорили, не назначали и лечение. 

Аутизм у Сары выявили только в шесть лет. До этого врачи говорили, что отсутствие речи – явление нередкое. Ждали, пока заговорит.

Аутизм проявляется у девочки в виде самоагрессии.

То есть других она никого не будет трогать, но зато себя... Часто ругает, психует. Мы стараемся, чтобы не нервничала, что-то хочет в пределах дозволенного, даем. Но если не удаётся этого избежать, то все... Будет лупить себя, набивать себе синяки.

Тамара Андрукович, мама Сары

Конкретного объяснения заболеванию нет. Как поясняет Тамара, кто-то списывает на патологии во время беременности, кто-то – на экологию. 

С восьми лет мама возит Сару обучаться индивидуально в школу. Там она учится считать и запоминать буквы. Но бывает такое, что на занятия у неё нет желания ездить. В такие моменты ее оставляют дома, так как, когда она не в настроении, везти ее куда-либо бесполезно. 

Находить общий язык с людьми ей поначалу было сложно. Это были короткие, в основном командные слова: «принеси», «подай» и так далее. Со временем, как ей назначили лечение, она стала разговаривать, сейчас может поддержать диалог, пообщаться, что-то спросить.

Мама рассказала, что большой прогресс в развитии дочери стал виден, когда они посетили реабилитационный цент в Новокубанске. 

Четыре года ходила в садик, не могла выучить цвета. Потому что он был обычный, не специальная группа. А в том центре была девочка, она дефектолог, но специализировалась именно на детях-аутистах. И знаете, за 20 дней у меня ребенок выучил все цвета. Я была настолько удивлена.
Мама Тамара

Кроме этого, корректировали болезнь в Новороссийске. Раньше ездили 2 раза в год по 35 дней. Там с Сарой целенаправленно делали соответствующие гимнастики, занимались логопеды и другие специалисты. Потом программу центра сократили до 15 дней и посещение до одного раза в год, теперь этого не хватает. В школе тоже нет узкоспециализированных учителей. Поэтому ей приходится подстраиваться под правила и положения для всех детей. 

Девочка избирательна. Не с каждым воспитателем или педагогом она может заниматься. 

Тамара рассказала, что если Сара в настроении, она очень добрая и ласковая. Любит внимание. 

«Ей нравится, чтобы ей говорили: "Сарочка красоточка", она потом тоже ходит и произносит: "Мама красотка". Часто подойдет, погладит меня, поговорит со мной», - поделилась родительница. 

Раньше, по словам матери, она ничем не увлекалась. Сейчас девочка играет в куклы, на телефоне у мамы в приложении строит ферму, ей также нравится смотреть мультфильм «Маша и медведь». Очень любит музыку. 

Она включает ее на телевизоре, танцует. Раньше фортепиано было, она садилась за него, сама мелодию придумывала, повторяла. Говорят, у детей-аутистов наклонности к математике, рисованию или музыке. Рисовать она не любит, математических способностей у неё нет, а вот музыка...
Тамара, мама Сары

От Дедушки Мороза и Снегурочки Сара мечтает получить в подарок планшет, чтобы  смотреть на нем свой любимый мультфильм. 

Если вы хотите сделать ей подарок, свяжитесь с редакцией "РВС" по телефону: 8-900-255-22-22.

23 декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ней в гости и поздравят с Новым годом.

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