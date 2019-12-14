На Новый год Деду Морозу Сара загадала планшет для просмотра мультфильма
Участником традиционной новогодней акции «РВС» стала и 11-летняя Сара Андрукович. Живет она в Динской. У неё аутизм.
Мама Тамара рассказала, что первый симптом явно проявился в три с половиной года. Сара пошла в садик, все было нормально. Но по словам матери, девочка, по сравнению с другими ее детьми (а у неё их семь), была слишком тихая. Всегда играла сама по себе, произносила какие-то звуки, но особо не разговаривала.
Одной январской ночью дочка не спала, постоянно ходила и что-то говорила на своём языке. Родители тогда подумали, что это от насыщенных дней, просто перевозбудилась.
А потом, как-то раз она сидела в комнате, играла с детьми и вдруг начала орать истерическим таким криком, психовать, такого никогда не происходило. И выдрала себе клок волос. Дети перепугались, потому что она всегда спокойная была. Когда кто-то приходил, ее не слышно было никогда. Это первое проявление диагноза, которое нас серьезно насторожило.
Невролог родителям тогда сказал, что, возможно, это связано с испугом от новогодних суеты и салютов.
Позднее причину пытались выявить в детском диагностическом центре, там ставили разные диагнозы, каждый был под вопросом. Из-за того, что конкретно ничего не говорили, не назначали и лечение.
Аутизм у Сары выявили только в шесть лет. До этого врачи говорили, что отсутствие речи – явление нередкое. Ждали, пока заговорит.
Аутизм проявляется у девочки в виде самоагрессии.
То есть других она никого не будет трогать, но зато себя... Часто ругает, психует. Мы стараемся, чтобы не нервничала, что-то хочет в пределах дозволенного, даем. Но если не удаётся этого избежать, то все... Будет лупить себя, набивать себе синяки.
Конкретного объяснения заболеванию нет. Как поясняет Тамара, кто-то списывает на патологии во время беременности, кто-то – на экологию.
С восьми лет мама возит Сару обучаться индивидуально в школу. Там она учится считать и запоминать буквы. Но бывает такое, что на занятия у неё нет желания ездить. В такие моменты ее оставляют дома, так как, когда она не в настроении, везти ее куда-либо бесполезно.
Находить общий язык с людьми ей поначалу было сложно. Это были короткие, в основном командные слова: «принеси», «подай» и так далее. Со временем, как ей назначили лечение, она стала разговаривать, сейчас может поддержать диалог, пообщаться, что-то спросить.
Мама рассказала, что большой прогресс в развитии дочери стал виден, когда они посетили реабилитационный цент в Новокубанске.
Четыре года ходила в садик, не могла выучить цвета. Потому что он был обычный, не специальная группа. А в том центре была девочка, она дефектолог, но специализировалась именно на детях-аутистах. И знаете, за 20 дней у меня ребенок выучил все цвета. Я была настолько удивлена.
Кроме этого, корректировали болезнь в Новороссийске. Раньше ездили 2 раза в год по 35 дней. Там с Сарой целенаправленно делали соответствующие гимнастики, занимались логопеды и другие специалисты. Потом программу центра сократили до 15 дней и посещение до одного раза в год, теперь этого не хватает. В школе тоже нет узкоспециализированных учителей. Поэтому ей приходится подстраиваться под правила и положения для всех детей.
Девочка избирательна. Не с каждым воспитателем или педагогом она может заниматься.
Тамара рассказала, что если Сара в настроении, она очень добрая и ласковая. Любит внимание.
«Ей нравится, чтобы ей говорили: "Сарочка красоточка", она потом тоже ходит и произносит: "Мама красотка". Часто подойдет, погладит меня, поговорит со мной», - поделилась родительница.
Раньше, по словам матери, она ничем не увлекалась. Сейчас девочка играет в куклы, на телефоне у мамы в приложении строит ферму, ей также нравится смотреть мультфильм «Маша и медведь». Очень любит музыку.
Она включает ее на телевизоре, танцует. Раньше фортепиано было, она садилась за него, сама мелодию придумывала, повторяла. Говорят, у детей-аутистов наклонности к математике, рисованию или музыке. Рисовать она не любит, математических способностей у неё нет, а вот музыка...
От Дедушки Мороза и Снегурочки Сара мечтает получить в подарок планшет, чтобы смотреть на нем свой любимый мультфильм.
Если вы хотите сделать ей подарок, свяжитесь с редакцией "РВС" по телефону: 8-900-255-22-22.
23 декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ней в гости и поздравят с Новым годом.
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