На Новый год Деду Морозу Сара загадала планшет для просмотра мультфильма

Участником традиционной новогодней акции «РВС» стала и 11-летняя Сара Андрукович. Живет она в Динской. У неё аутизм.

Мама Тамара рассказала, что первый симптом явно проявился в три с половиной года. Сара пошла в садик, все было нормально. Но по словам матери, девочка, по сравнению с другими ее детьми (а у неё их семь), была слишком тихая. Всегда играла сама по себе, произносила какие-то звуки, но особо не разговаривала.

Одной январской ночью дочка не спала, постоянно ходила и что-то говорила на своём языке. Родители тогда подумали, что это от насыщенных дней, просто перевозбудилась.