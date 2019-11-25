На Новый год Тигран загадал рабочее кресло от Деда Мороза и Снегурочки
Участником традиционной новогодней акции "РВС" в этот раз стал 8-летний Тигран Хроненко. Живет он в Новотитаровской. У него есть два братика: 11-летний Никита и Лев, ему 1 год и 7 месяцев.
Мама Аня рассказала, что с самого начала судьба у Тиграна необычная. Через два года после рождения старшего сына Никиты у супругов Хроненко родилась дочь, но прожила она всего 9 месяцев. У нее был скрытый порок сердца. После похорон дочери Анна узнала, что беременна.
«Для нас это было чудо. Но нам сказали: "Рожать нельзя. Делайте аборт". Это связано с тем, что я выпила гормональное лекарство для прерывания лактации. Моя душа просто протестовала, слово "аборт" даже в мыслях не могла допустить. В 24 недели нам сказали, что ребенок развивается нормально, рожать можно, но пол мы ещё не знали. В 27 недель я пошла на платное УЗИ, где врач меня ошарашила, сказала, что ребенок зеркальный», - вспоминает мама Аня.
Зеркальный – это значит, что внутренние органы расположены наоборот: сердце – справа, печень – слева, желудок – справа и так далее.
С первым вдохом запустилась его болезнь. Мы жили почти 8 месяцев в больницах. С 3 месяцев по сей день ему делают бронхоскопии под наркозом. Раз с три месяца ложимся в стационар. Но я благодарная своему сыночку, он наш спаситель.
По словам врачей, гормональный препарат не повлиял на развитие плода, причина в повреждении хромосома, больше склоняются к тому, что это генетическое заболевание.
Проявляется оно так. У Тиграна в бронхах нет ресничек (эпителия), поэтому самостоятельно они не очищаются. Происходит скапливание слизи, бронхи постоянно чистят, заливают туда лекарства. Каждый день мальчик на ингаляциях, регулярно проходит курсы антибиотиков. Из-за основного диагноза страдают пазухи носа, так как там тоже нет волосиков, что приводит к хроническому риносинуситу. Все это проявляется в ежедневном кашле и насморке.
Люди, которые знают нас, понимают, что это не заразно. А незнакомые смотрят так, будто я ужасная мать, которая не лечит ребенка. Но я уже не реагирую на такие взгляды и осуждения, хотя раньше пыталась каждому объяснить, что с ним.
Тигран обучается на дому. Мама рассказала, что он общительный, находит язык с соседскими ребятами. Дети ходят друг к другу в гости и на Дни рождения. Также Тигран посещает школьные мероприятия. Успеваемость у мальчика хорошая, хоть он, по словам Анны, немного медлительный. Любимые предметы – литература и ИЗО.
В будущем Тигран мечтает стать археологом. Сказал, что его привлекает эта деятельность тем, что они находят много разных вещей во всяких интересных местах. Впечатлился от одной телепередачи на эту тему и уже три года хочет быть таким специалистом.
Из любимых занятий Тигран назвал также помощь маме и папе. Анна подтвердила, что он и старший сын всегда помогают.
«Могут пылесосить, помыть посуду, с папой в гараже что-то делать, они много общаются», - уточнила Анна.
Она отметила, что Тигран добрый, эмоциональный, обидчивый и иногда удивляет ее своей смелостью.
Когда мы идем домой по темноте, он берет меня за руку и говорит: "Мама, не бойся, я тебя защищу!". Поэтому я на сто процентов под его защитой.
На Новый год от Деда Мороза и Снегурочки Тигран мечтает получить рабочее кресло, чтобы удобнее было выполнять домашние задания.
Если вы хотите сделать мальчику подарок, свяжитесь с редакцией "РВС" по телефону: 8-900-255-22-22.
В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.
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