На Октябрьской в Динской появятся освещение, тротуары и снизят скорость

Многие жители Динской говорят о том, что на улице Октябрьской очень нужны тротуары и освещение, ведь она теперь является главной, и автомобилистам, и самим пешеходам в темное время суток довольно рискованно по ней передвигаться – не всегда свет фар захватывает людей, идущих по обочине дороги.

Но в этом году все изменится.

Как рассказал журналисту “РВС” глава администрации Динского сельского поселения Виталий Литвинов, сейчас уже ведутся работы по установке уличного освещения по Октябрьской – от Гоголя до Садовой.

Кроме того, устанавливают знаки, которые ограничивают скорость движения автомобилей до 40 км/час, а также запрещают движение грузового транспорта.

Согласно закону*, проводится процедура по отбору подрядной организации для выполнения работ по устройству тротуара (также от Гоголя до Садовой). Все проходит в штатном режиме.

Уже летом 2020 года на улице Октябрьской появятся и освещение, и тротуар.

















*Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.