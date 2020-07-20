На Октябрьской в Динской устанавливают искусственные неровности

14 июля “РВС” опубликовала материал о том, что жители Динской обеспокоены движением на Октябрьской, после того как она стала главной.

“Водители стали воспринимать ее как скоростную, то есть без препятствий в виде равнозначных перекрестков. Это привело к постоянному реву моторов и визгу тормозов на пешеходных переходах, так как скорость движения транспорта увеличилась до 70-80 км/ч, а иногда и выше”, - говорят они.

Частые ДТП - главная причина обращения динчан. Особенно в квартале между Луначарского и Кирпичной.

Одним из решений проблемы, по мнению местных, является установка “лежачих полицейских” на данной территории. В администрации обещали сделать это во втором полугодии.

После обращения журналист уточнила, когда именно начнутся работы по установке, ведь идет уже седьмой месяц. Точную дату не назвали, но подчеркнули, что ускорить данный процесс невозможно - должна пройти определенная законная процедура по закупкам.

Однако сегодня, 20 июня, искусственную неровность в аварийном квартале уже выкладывают. Начало положено.

Как сообщили в администрации "лежачие полицейские" уже появились на улице Октябрьской:

от ул. Калинина до ул. Школьной;

от ул. Линейной до ул. Новой;

от ул. Гоголя до ул. Линейной.

Появятся: