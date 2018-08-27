На опасном участке трассы ГИБДД Динского района провели акцию

23 августа на территории Динского района, в рамках профилактики ДТП, на автодороге г.Краснодар-г.Ейск , на которой участились случаи аварий, проходила профилактическая акция «Трасса без ДТП». В рамках акции инспекторами ОГИБДД и ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Динскому району были проведены беседы с водителями автомобилей о неукоснительном соблюдении ПДД и недопущении управления

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция Динского района еще раз напоминает о соблюдении правил дорожного движения, призывает водителей быть бдительными, особенно вблизи образовательных организаций.

Всем необходимо помнить, что личная дисциплинированность и ответственность каждого участника дорожного движения является залогом безопасности на дороге.

Кроме того, ОГИБДД ОМВД России по Динскому району напоминает: «запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица», это может привести к беде.





