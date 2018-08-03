На переезде проводятся ремонтные работы

Сегодня и завтра (3 и 4 августа 2018 года) Краснодарская дистанция пути будет производить неотложные краткосрочные ремонтные работы. Выправят железнодорожное полотно для устранения его сужения на переезде 1599 км перегона «Титаровка – Витаминный», пересекаемом автодорогой «Магистраль "Дон" – станица Новотитаровская».

В это время поочередно будут закрывать по одной полосе движения для автотранспорта. Регулировщик будет руководить движением машин.