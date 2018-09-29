На первенстве мира по полиатлону у динчанки - бронза

С 19 по 23 сентября 2018 года в г. Евпатория (республика Крым) на олимпийской спортивной базе «Эволюция» проходило первенство мира по полиатлону среди детей 12-17 лет.

Участие принимали более 170 спортсменов из 5 стран мира. Динской район на соревнованиях представляли учащиеся ДЮСШ №1: Талько Лия, Павлов Виталий, Ломака Марина.

В упорной борьбе Талько Лия завоевала бронзовую медаль.

Администрация МБУДО «ДЮСШ №1» МО Динской район и тренеры-преподаватели отделения легкой атлетики и полиатлона выражают огромную благодарность администрации Динского сельского поселения.



