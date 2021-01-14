На пешеходном переходе в Динской водитель сбил женщину

На пешеходном переходе в Динской водитель сбил женщину

На пешеходном переходе в Динской водитель сбил женщину

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13 января в 17.45 на пересечении улиц Красной и Школьной в Динской произошло ДТП.

Водитель ехал со стороны ул. Калинина в сторону ул. Гоголя.  На пешеходном переходе он сбил 50-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадал пешеход, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! При проезде пешеходных переходов будьте предельно внимательны и осторожны. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток»,  напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 13 часов назад

Этот переход очень плохо освещëн, пешеходов практически не видно, всегда проезжаю медленно и с опаской.

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