На пляже в Зарождении уже можно активно отдохнуть, но работы продолжаются

Благоустройство пляжа в поселке Зарождение Мичуринского поселения продолжается. Напомним, идея расчистить территорию и оборудовать цивилизованное место отдыха пришла жителям поселка Никите Рахальскому и Роману Скоморохову. В прошлом году они говорили о планах: красивой аллее, детской площадке, высадке деревьев и кустарников.

Тогда группа местных жителей сделала обрезку деревьев и высадили несколько новых, почистила территорию, поставила скамейки, урны. 26 октября в 14.00 планируется дальнейшая работа, высадка деревьев с привлечением школьников и местных жителей.

Стоит сказать, что люди уже оценили идею благоустройства, ведь даже после тех действий, которые уже были предприняты, стало возможным отдыхать на пляже всей семьей.

Так, в июле Роман Скоморохов и Никита Рахальский обратились в администрацию Мичуринского поселения с намерением организовать День Нептуна. Затею поддержали, привлекли творческие коллективы Дома культуры.

Праздник получился очень ярким и красочным. Никита и Роман приняли участие и в театрализованном представлении, нарядившись Бабой Ягой и Нептуном. Гости не только танцевали, участвовали в играх и конкурсах, но и могли отведать лакомства, предложенные выездным кафе.

«Было здорово, родители и их дети с удовольствием провели с нами этот день, люди приезжали даже из соседних поселений. В конце праздника было приятно, когда гости подходили и говорили слова благодарности за проведение такого насыщенного мероприятия», - рассказывают мужчины.























