На поле в Динской загорелся комбайн

Вчера, 6 июля, в “РВС” стали присылать фотографии пожара на поле. Автор прислал несколько снимков с подписью: “В Динской во время уборки пшеницы загорелся комбайн”.

Как удалось выяснить, все произошло на улице Краснодарской, на окраине. Во время перегона комбайна с одного поля на другое он загорелся. В 14.44 в пожарную часть поступило сообщение о случившемся, в 14.45 на вызов выехала машина, время локализации пожара – 14.49, ликвидация открытого горения – 14.51.

Причина возгорания устанавливается. Известно, что пострадавших нет.