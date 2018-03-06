На предпраздничной ярмарке в центре Динской главный товар – тюльпан

В преддверии 8 Марта «РВС» наведалась на предпраздничную ярмарку, где в палатках продавцы предлагают цветы на любой вкус и кошелек.

В одной из торговых точек преимущественно расположились горшечные цветы. Продавец рассказала, что наибольшей популярностью в качестве подарков пользуются герань, цикламены, цинерария, лютики. Вкусы покупателей, по ее словам, немного изменились. Раньше в тренде были примула и гиацинт, сейчас же первый из названных не так привлекает внимание динчан.

«Обычно молодым девушкам берут цикламены, мамам, бабушкам покупают герань», – рассказывает продавщица.

Другая, напротив, отметила, что вкусы клиентов почти не изменились.

«Конечно, самый популярный цветок всех времен на 8 Марта – тюльпан, из горшечных – крокусы, гиацинты», – отметила женщина, продающая растения.

Кроме того, она уточнила, что цены по сравнению с прошлым годом не повысились. Стоимость «ходового» цветка тюльпана варьируется от 50 до 70 рублей.

Три способа обеспечить свежесть тюльпанов

Подрежьте стебельки. Острыми ножницами подрежьте стебли наискосок. Каждый обмакните в сахар и оберните бумагой. Спустя пару часов снимите бумагу и поставьте в вазу.

Следите за водой. Чтобы первые весенние цветы дольше вас радовали, растворите в воде сахар - на полтора литра воды берется столовая ложка. Еще рекомендуется в полтора литра добавлять полтаблетки аспирина или активированного угля. Эти средства очистят воду и будут способствовать тому, что она протухнет медленнее. Даст эффект и лимонная кислота - всего 0,2 грамма на литр воды.

Храните завернутыми в бумагу. Если вам нужно сохранить тюльпаны надолго, цветы разделите на группы по 10-20 штук и упакуйте в бумагу. Не используйте полиэтилен! Сложите в коробку и поместите в темное место с температурой не выше +3 градусов. В таких условиях тюльпаны могут пролежать около двух недель.