На предпраздничной ярмарке в центре Динской главный товар – тюльпан
В преддверии 8 Марта «РВС» наведалась на предпраздничную ярмарку, где в палатках продавцы предлагают цветы на любой вкус и кошелек.
В одной из торговых точек преимущественно расположились горшечные цветы. Продавец рассказала, что наибольшей популярностью в качестве подарков пользуются герань, цикламены, цинерария, лютики. Вкусы покупателей, по ее словам, немного изменились. Раньше в тренде были примула и гиацинт, сейчас же первый из названных не так привлекает внимание динчан.
«Обычно молодым девушкам берут цикламены, мамам, бабушкам покупают герань», – рассказывает продавщица.
Другая, напротив, отметила, что вкусы клиентов почти не изменились.
«Конечно, самый популярный цветок всех времен на 8 Марта – тюльпан, из горшечных – крокусы, гиацинты», – отметила женщина, продающая растения.
Кроме того, она уточнила, что цены по сравнению с прошлым годом не повысились. Стоимость «ходового» цветка тюльпана варьируется от 50 до 70 рублей.
Три способа обеспечить свежесть тюльпанов
Подрежьте стебельки. Острыми ножницами подрежьте стебли наискосок. Каждый обмакните в сахар и оберните бумагой. Спустя пару часов снимите бумагу и поставьте в вазу.
Следите за водой. Чтобы первые весенние цветы дольше вас радовали, растворите в воде сахар - на полтора литра воды берется столовая ложка. Еще рекомендуется в полтора литра добавлять полтаблетки аспирина или активированного угля. Эти средства очистят воду и будут способствовать тому, что она протухнет медленнее. Даст эффект и лимонная кислота - всего 0,2 грамма на литр воды.
Храните завернутыми в бумагу. Если вам нужно сохранить тюльпаны надолго, цветы разделите на группы по 10-20 штук и упакуйте в бумагу. Не используйте полиэтилен! Сложите в коробку и поместите в темное место с температурой не выше +3 градусов. В таких условиях тюльпаны могут пролежать около двух недель.
Напоминаем, раньше "РВС" писала, что основные празднования Международного женского дня пройдут в Динском районе 7-8 марта. Мы публиковали подробную афишу по поселениям.
Комментарии