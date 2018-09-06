На работу с малышом - в российских офисах появятся детские комнаты

В офисах России в скором времени могут появиться специально оборудованные детские комнаты, где сотрудники будут оставлять своих чад.

С соответствующей инициативой выступило Министерство труда РФ, которое в данный момент ожидает от сообществ работодателей предложений, как реализовать эту идею.

В рабочей версии плана мероприятий по реализации федерального проекта «Демография» под названием «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...» уже имеется данный пункт.

Бизнес-сообщество же считает, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии.

Все предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.

Соответствующий документ вместе с другими пунктами по нацпроекту «Демография» направлен в регионы. Подписал его министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Стоит отметить, что в тексте не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной.