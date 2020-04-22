На Радоницу все кладбища края останутся закрыты из-за коронавируса

На Радоницу все кладбища края останутся закрыты из-за коронавируса
Фото: администрация Динского сельского поселения.

На Радоницу все кладбища края останутся закрыты из-за коронавируса

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11 часов назад Газета РВСДинской районКладбищаКладбища Динского районаКоронавирусНа Кубани закрыли кладбищаНовости Динского районаПогосты

Выходной день для жителей Кубани на Радоницу отменен. Согласно требованию Роспотребнадзора, посещение кладбищ ограничено с 18 до 30 апреля. Исключение составляют лишь случаи, связанные с похоронами.

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 апреля 2020 года.

Такие меры были приняты, чтобы избежать массового скопления людей и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, помянуть усопших можно будет у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.

Комментарии

Рост
Рост 9 часов назад

Fuck off

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