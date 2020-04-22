На Радоницу все кладбища края останутся закрыты из-за коронавируса

Выходной день для жителей Кубани на Радоницу отменен. Согласно требованию Роспотребнадзора, посещение кладбищ ограничено с 18 до 30 апреля. Исключение составляют лишь случаи, связанные с похоронами.

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 апреля 2020 года.

Такие меры были приняты, чтобы избежать массового скопления людей и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, помянуть усопших можно будет у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.