Фото: администрация Динского сельского поселения.
На Радоницу все кладбища края останутся закрыты из-за коронавируса
Выходной день для жителей Кубани на Радоницу отменен. Согласно требованию Роспотребнадзора, посещение кладбищ ограничено с 18 до 30 апреля. Исключение составляют лишь случаи, связанные с похоронами.
Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 апреля 2020 года.
Такие меры были приняты, чтобы избежать массового скопления людей и распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, помянуть усопших можно будет у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.
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