На ремонт энергообъектов направлено 100 миллионов рублей

На ремонт энергообъектов направлено 100 миллионов рублей
Фото: @rossetikuban_krasnodarseti

На ремонт энергообъектов направлено 100 миллионов рублей

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6 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаРемонт энергообъектовРоссети

100 миллионов рублей в текущем году направила компания «Россети Кубань» на ремонт энергообъектов Краснодара и прилегающих к нему Динского района Кубани, Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи.

Уже реализовано более 70% от плана ремонтной программы:

  • заменено 580 опор;
  • проведён капитальный ремонт 145 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 20 высоковольтных подстанций;
  • расчищено 25 гектаров охранной зоны воздушных ЛЭП.

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