Фото: @rossetikuban_krasnodarseti
На ремонт энергообъектов направлено 100 миллионов рублей
100 миллионов рублей в текущем году направила компания «Россети Кубань» на ремонт энергообъектов Краснодара и прилегающих к нему Динского района Кубани, Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи.
Уже реализовано более 70% от плана ремонтной программы:
- заменено 580 опор;
- проведён капитальный ремонт 145 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 20 высоковольтных подстанций;
- расчищено 25 гектаров охранной зоны воздушных ЛЭП.
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