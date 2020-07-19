На ремонт энергообъектов направлено 100 миллионов рублей

100 миллионов рублей в текущем году направила компания «Россети Кубань» на ремонт энергообъектов Краснодара и прилегающих к нему Динского района Кубани, Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи.

Уже реализовано более 70% от плана ремонтной программы: