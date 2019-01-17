На рынке и в магазинах продают зараженные мандарины?

В последнее время среди жителей Краснодарского края и всей России распространяется аудиозапись, в которой предостерегают от покупки цитрусовых, потому что они переносят заболевание.

Голос в записи в качестве доказательств ссылается на слова якобы врача, который поставил пациенту диагноз «грипп» и сообщил, что он заразился через мандарины.

«У знакомых накануне ребенок маленький, два года, поел этих мандаринов, пару долек буквально, и через сутки — тяжелая форма гриппа. И в больнице, прям сразу, как только привезли, врач спросил: «Вы мандарины случайно не ели?» Они говорят: «Ели». Тогда врач ответил: «О, вы уже 40-е», — утверждает автор ролика.

Подобных аудио- и видеозаписей в интернете довольно много — в одних винят в эпидемии исключительно мандарины, привезенные из Китая, в других цитрусы и из других стран-импортеров.

В Роспотребнадзоре Краснодарского края выступили с официальным заявлением: мандарины, как и все цитрусовые, овощи и фрукты, не могут быть переносчиками вируса. Он не выживает ни в кожуре, ни в мякоти.

Также в ведомстве отметили, что вирус гриппа не устойчив к окружающей среде, он быстро погибает под воздействием ультрафиолетового облучения и при кипячении, температура 50-60°С убивает его. Он сохраняется в окружающей среде только при низкой температуре.

Дополнительно уточнили, что единственная инфекция, которая может попасть в организм человека через мандарины, — кишечная. Но такую же угрозу несут все фрукты и овощи, если их не помыть перед употреблением.

Как указано на сайте Роспотребнадзора "в рамках контрольно-надзорных мероприятий (плановые и внеплановые проверки) проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов. Ситуация находится на контроле".

Также специалисты просят соблюдать простые правила:

1. Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.

2. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.

3. У продавца должны быть документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

4. Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

5. В целях профилактики острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи).

«РВС» связалась с заместителем главного врача Динской ЦРБ по детству и родовспоможению Галиной Мадгазиной, которая прокомментировала ситуацию: «В мандаринах содержится витамин С. В зимний период они только полезны для детей, у которых нет аллергии на цитрусовые. Но стоит помнить — во всем нужна мера. Единственное, если ребенок поест не мытый продукт, будь то мандарин, яблоко или банан, возможна рвота, жидкий стул, температура — есть риск заболеть кишечной инфекцией, но однозначно, не гриппом».