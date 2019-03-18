На территории Динского района проверяют автобусы

На территории Динского района с 11 по 20 марта проходит профилактическое мероприятие под названием "Автобус", в целях обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Так, проходят ежедневные проверки пассажирских перевозчиков на выявление нарушений управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.