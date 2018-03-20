На территории района проводится мероприятие «Внимание, дети!»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во время весенних каникул в период с 19 марта по 10 апреля 2018 года на территории Динского района проводится первый этап профилактических мероприятий «Внимание, дети!»

Мероприятие проводится для того, чтобы еще раз донести до обучающихся и воспитанников образовательных учреждений правила поведения на улицах и дорогах.

ОГИБДД по Динскому району призывает родителей: с раннего возраста приучайте детей соблюдать правила дорожного движения. Личный пример – самая доходчивая форма обучения. Ребенок учится «законам дороги», беря пример с родителей.