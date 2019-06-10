На трассе М 4

О том, что на трассе устанавливают новые камеры, в "РВС" написали очевидцы.

- Сразу за Пластуновской по направлению к Ростову, в том месте, где недавно столкнулись две фуры, устанавливают камеры над дорогой. Хотел спросить у рабочих, что это за камеры, на скорость или еще для чего. Остановил машину, но не успел выйти, как подъехал внедорожник "Автодора", и водитель потребовал проезжать дальше, так как остановка в данном месте запрещена. Полосы и обочину теперь разделяет желтая линия, останавливаться за ней нельзя.

⠀Напомним, ранее "РВС" писала о том, что под Пластуновской оборудуют пост для весового контроля. В автоматическом режиме авто будет взвешиваться и определяться его габариты. И если есть нарушения - владелец авто получит штраф.

⠀С 29 апреля участок федеральной трассы в Краснодарском крае стал платным. Оплата производится на терминале в Павловском районе.